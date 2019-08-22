Букмекеры оценили шансы Свитолиной победить на US Open

Украинка не входит в число основных фавориток.

Букмекеры назвали главного фаворита женской части предстоящего турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата США, который традиционно проходит на хардовом покрытии.

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Наибольшие шансы среди украинок завоевать трофей остаются у Элины Свитолиной, однако первая ракетка страны все равно не является одной из фавориток соревнований.

Коэффициент на итоговую победу Свитолиной составляет 18,0 - это десятый показатель по вероятности среди всех участниц.

В топ-5 наиболее вероятных претенденток на выход в финал и победу в нем вошли американка Серена Уильямс (4,75), румынка Симона Халеп (7,00), австралийка Эшли Барти (8,50), японка Наоми Осака (9,00) и чешка Каролина Плишкова (12,0).

Действующей чемпионкой турнира является Наоми Осака. Лучшим результатом Свитолиной на US Open является выход в четвертый раунд в прошлом и позапрошлом сезонах.

Матчи основной сетки у мужчин и женщин пройдут с 26 августа по 8 сентября.

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира.