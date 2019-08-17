В Италии умер легендарный велогонщик

У Феличе Джимонди не выдержало сердце.

Знаменитый итальянский велогонщик Феличе Джимонди скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

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Причиной смерти бывшего спортсмена стал сердечный приступ.

Джимонди стал вторым велогонщиком в истории после француза Жака Анкетиля, которому удалось выиграть все три известные многодневки - "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании". В настоящий момент таких велогонщиков всего семеро.

Также итальянец выигрывал чемпионат мира по шоссейным велогонкам в 1973 году.

Ранее сообщалось о том, что украинский велогонщик стал победителем престижной шестидневки в Италии.