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В Италии умер легендарный велогонщик

13:57, 17 августа 2019
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Джимонди было 76 лет / фото: twitter.com/Gazzetta_it

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

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Причиной смерти бывшего спортсмена стал сердечный приступ.

Джимонди стал вторым велогонщиком в истории после француза Жака Анкетиля, которому удалось выиграть все три известные многодневки - "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании". В настоящий момент таких велогонщиков всего семеро.

Также итальянец выигрывал чемпионат мира по шоссейным велогонкам в 1973 году.

Ранее сообщалось о том, что украинский велогонщик стал победителем престижной шестидневки в Италии.

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Теги: #велоспорт