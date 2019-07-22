Украина сыграет с действующим чемпионом Европы в отборе на Евробаскет-2021

Команда получила соперников по отборочному турниру.

Состоялась жеребьевка квалификации мужского Евробаскета-2021, в которой выступит сборная Украины.

Подопечные Айнарса Багатскиса попали в группу F, где встретятся с действующим чемпионом Европы Словенией, а также Венгрией и Австрией.

В основном раунде квалификации сборные сыграют между собой дома и на выезде. Календарь игр будет разделен на три окна: 17-25 февраля 2020 года, 23 ноября – 1 декабря 2020 года, 15-23 февраля 2021 года.

Также в рамках жеребьевки соперников по квалификации чемпионата Европы-2021 получила и женская сборная Украины.

Девушки попали в группу G и встретятся с Бельгией, Португалией и Финляндией.

Матчи отбора также пройдут в три игровых окна: 10-18 ноября 2019-го, 8-16 ноября 2020-го и 31 января-8 февраля 2021 года.

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали Универсиады.