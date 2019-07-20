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Украинец стал призером чемпионата мира по фехтованию

10:30, 20 июля 2019
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Рейзлин вошел в четверку лучших / Фото: FIE

В 1/8 финала украинец победил соотечественника Богдана Никишина со счетом 15:14, после чего разобрался с Русланом Курбановым из Казахстана - 15:12.

В матче за путевку в финал Рейзлин встречался с Сергеем Бидой из России и уступил - 10:15. 

Россиянин в финале встретился с венгром Гергели Шиклоши и потерпел поражение со счетом 14:15.

УНИАН ранее сообщал, что аналогичный результат на ЧМ показала украинка Елена Кривицкая.

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Теги: #фехтование#чемпионат мира