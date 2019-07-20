Украинец стал призером чемпионата мира по фехтованию
10:30, 20 июля 2019Другое
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В полуфинале шпажист проиграл единственную дуэль.
Рейзлин вошел в четверку лучших / Фото: FIE
Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
В 1/8 финала украинец победил соотечественника Богдана Никишина со счетом 15:14, после чего разобрался с Русланом Курбановым из Казахстана - 15:12.
В матче за путевку в финал Рейзлин встречался с Сергеем Бидой из России и уступил - 10:15.
Россиянин в финале встретился с венгром Гергели Шиклоши и потерпел поражение со счетом 14:15.
УНИАН ранее сообщал, что аналогичный результат на ЧМ показала украинка Елена Кривицкая.
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