Украинец стал призером чемпионата мира по фехтованию

В полуфинале шпажист проиграл единственную дуэль.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

В 1/8 финала украинец победил соотечественника Богдана Никишина со счетом 15:14, после чего разобрался с Русланом Курбановым из Казахстана - 15:12.

В матче за путевку в финал Рейзлин встречался с Сергеем Бидой из России и уступил - 10:15.

Россиянин в финале встретился с венгром Гергели Шиклоши и потерпел поражение со счетом 14:15.

УНИАН ранее сообщал, что аналогичный результат на ЧМ показала украинка Елена Кривицкая.