Самая длинная эстафета в мире стартовала в Бельгии (видео)
20:08, 03 июля 2019Другое
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Протяженность маршрута составляет десятки тысяч километров.
В эфстафете принимают участие полторы тысячи человек / REUTERS
В Бельгии стартовала самая длинная эстафета в мире.
Протяженность маршрута составит 89 тысяч километров, о чем сообщает ТСН.
Маршрут охватит все европейское побережье - через средиземноморские пляжи до границы с Россией.
Первые участники уже стартовали. Ежедневно они будут меняться, а каждый будет бежать комфортную для себя дистанцию. Самым выносливым предлагают пробежать 100 километров за сутки.
Всего в пробежке участвуют полторы тысячи человек.
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