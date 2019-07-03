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Самая длинная эстафета в мире стартовала в Бельгии (видео)

20:08, 03 июля 2019
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В эфстафете принимают участие полторы тысячи человек / REUTERS

Протяженность маршрута составит 89 тысяч километров, о чем сообщает ТСН.

Маршрут охватит все европейское побережье - через средиземноморские пляжи до границы с Россией. 

Первые участники уже стартовали. Ежедневно они будут меняться, а каждый будет бежать комфортную для себя дистанцию. Самым выносливым предлагают пробежать 100 километров за сутки.

Всего в пробежке участвуют полторы тысячи человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине впервые пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике.

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Теги: #эстафета