Самая длинная эстафета в мире стартовала в Бельгии (видео)

Протяженность маршрута составляет десятки тысяч километров.

В Бельгии стартовала самая длинная эстафета в мире.

Протяженность маршрута составит 89 тысяч километров, о чем сообщает ТСН.

Маршрут охватит все европейское побережье - через средиземноморские пляжи до границы с Россией.

Первые участники уже стартовали. Ежедневно они будут меняться, а каждый будет бежать комфортную для себя дистанцию. Самым выносливым предлагают пробежать 100 километров за сутки.

Всего в пробежке участвуют полторы тысячи человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине впервые пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике.