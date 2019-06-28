цей матеріал доступний українською

Первое золото в борьбе: украинка Ткач стала чемпионкой Европейских игр-2019

20:28, 28 июня 2019
Другое
78 0
Юлия Ткач / REUTERS

Чемпионка мира-2014 и двукратная чемпионка Европы стала лучшей в весовой категории до 62 кг.

Читайте такжеЕвропейские игры-2019: все медали украинских спортсменов

В финальной схватке 29-летняя Ткач со счетом 4:0 победила представительницу Азербайджана Эльмиру Гамбарову.

В первом периоде украинская спортсменка получила 2 балла за переворот, а во втором заработала столько же благодаря успешной контратаке.

Ткач принесла Украине первое золото Европейских игр-2019 в борьбе.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль Украине принесла велогонщица Анна Соловей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вольная борьба#Европейские игры-2019#Украина на Европейских играх-2019