Первое золото в борьбе: украинка Ткач стала чемпионкой Европейских игр-2019
20:28, 28 июня 2019Другое
78 0
В финальной схватке Юлия Ткач одолела представительницу Азербайджана.
Юлия Ткач / REUTERS
Украинка Юлия Ткач завоевала золотую медаль Европейских игр-2019 в вольной борьбе.
Чемпионка мира-2014 и двукратная чемпионка Европы стала лучшей в весовой категории до 62 кг.
Читайте такжеЕвропейские игры-2019: все медали украинских спортсменов
В финальной схватке 29-летняя Ткач со счетом 4:0 победила представительницу Азербайджана Эльмиру Гамбарову.
В первом периоде украинская спортсменка получила 2 балла за переворот, а во втором заработала столько же благодаря успешной контратаке.
Ткач принесла Украине первое золото Европейских игр-2019 в борьбе.
Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль Украине принесла велогонщица Анна Соловей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter