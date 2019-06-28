Первое золото в борьбе: украинка Ткач стала чемпионкой Европейских игр-2019

В финальной схватке Юлия Ткач одолела представительницу Азербайджана.

Украинка Юлия Ткач завоевала золотую медаль Европейских игр-2019 в вольной борьбе.

Чемпионка мира-2014 и двукратная чемпионка Европы стала лучшей в весовой категории до 62 кг.

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В финальной схватке 29-летняя Ткач со счетом 4:0 победила представительницу Азербайджана Эльмиру Гамбарову.

В первом периоде украинская спортсменка получила 2 балла за переворот, а во втором заработала столько же благодаря успешной контратаке.

Ткач принесла Украине первое золото Европейских игр-2019 в борьбе.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль Украине принесла велогонщица Анна Соловей.