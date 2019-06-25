Сборная Украины по самбо привезла медали Европейских игр из Минска (видео)

Спортсменки уже прибыли в столицу Украины.

Сборная Украины по самбо завершила выступления на Европейских играх-2019 в Минске и уже вернулась в Киев.

Девушек встретили на столичном вокзале. Они привезли в Украину шесть медалей - одну золотую, три серебряные и три бронзовые.

Видео было опубликовано ТСН.

Украина продолжит выступать в Минске до 30 июня. В настоящий момент сборная уже завоевала 18 наград.

Ранее УНИАН сообщал, что озвучены суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019.