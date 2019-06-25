Сборная Украины по самбо привезла медали Европейских игр из Минска (видео)
14:03, 25 июня 2019Другое
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Спортсменки уже прибыли в столицу Украины.
Сапсай завоевала золото / фото: НОК Украины
Сборная Украины по самбо завершила выступления на Европейских играх-2019 в Минске и уже вернулась в Киев.
Девушек встретили на столичном вокзале. Они привезли в Украину шесть медалей - одну золотую, три серебряные и три бронзовые.
Видео было опубликовано ТСН.
Украина продолжит выступать в Минске до 30 июня. В настоящий момент сборная уже завоевала 18 наград.
Ранее УНИАН сообщал, что озвучены суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019.
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