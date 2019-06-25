Сборная Украины по самбо привезла медали Европейских игр из Минска (видео)

14:03, 25 июня 2019
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Сапсай завоевала золото / фото: НОК Украины

Девушек встретили на столичном вокзале. Они привезли в Украину шесть медалей - одну золотую, три серебряные и три бронзовые.

Видео было опубликовано ТСН.

Украина продолжит выступать в Минске до 30 июня. В настоящий момент сборная уже завоевала 18 наград.

Ранее УНИАН сообщал, что озвучены суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019.

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Теги: #Европейские игры-2019