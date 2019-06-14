В новом сезоне украинской баскетбольной Суперлиги сыграют девять команд
Стал известен состав участников украинской баскетбольной Суперлиги на сезон 2019-2020.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Читайте такжеСборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер
В чемпионате примет участие девять клубов - к командам, которые играли в предыдущем сезоне ("Химик", "Киев-Баскет", "Запорожье", "Днепр", "Николаев", "Одесса", "Авантаж-Политехник" и "Черкасские Мавпы") добавился чемпион Высшей лиги "Прометей".
Отмечается, что участие харьковского "Политехника" в чемпионате пока находится под вопросом. Если клуб не сможет сыграть в новом сезоне, его в элитном дивизионе заменит клуб Высшей лиги "Харьковские Соколы".
В плей-офф турнира выйдут восемь команд. Все серии плей-офф будут проходить до трех побед одной из команд.
Как сообщал УНИАН, чемпионом Украины прошлого сезона стал "Химик".