В новом сезоне украинской баскетбольной Суперлиги сыграют девять команд

Состав участников чемпионата пополнил "Прометей" из Каменского.

Стал известен состав участников украинской баскетбольной Суперлиги на сезон 2019-2020.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

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В чемпионате примет участие девять клубов - к командам, которые играли в предыдущем сезоне ("Химик", "Киев-Баскет", "Запорожье", "Днепр", "Николаев", "Одесса", "Авантаж-Политехник" и "Черкасские Мавпы") добавился чемпион Высшей лиги "Прометей".

Отмечается, что участие харьковского "Политехника" в чемпионате пока находится под вопросом. Если клуб не сможет сыграть в новом сезоне, его в элитном дивизионе заменит клуб Высшей лиги "Харьковские Соколы".

В плей-офф турнира выйдут восемь команд. Все серии плей-офф будут проходить до трех побед одной из команд.

Как сообщал УНИАН, чемпионом Украины прошлого сезона стал "Химик".