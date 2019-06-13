Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли (видео)

Судьба чемпионского титула решилась в седьмом матче.

"Сент-Луис Блюз" стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2018-2019. В седьмом матче финальной серии "Блюзмены" на выезде обыграли "Бостон".

"Сент-Луис" завоевал Кубок Стэнли впервые после своего вхождения в НХЛ в 1967 году и стал 22-м клубом, которому удалось завоевать главный трофей. Ранее "Блюз" удавалось трижды выходить в финал Кубка Стэнли.

Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий Райан О'Райли, который набрал 23 (8+15) очка.

Кубок Стэнли. Финал

"Бостон" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 О'Райли (Боумистер, Пьетранджело), 16:47, 0:2 Пьетранджело (Шварц), 19:52, 0:3 Шенн (Тарасенко, Шварц), 51:25, 0:4 Санфорд (Перрон, О'Райли), 55:22, 1:4 Гризлик (Крейчи), 57:50

Вратари: Раск - Биннингтон

Счет в серии 3:4

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче финала "Бостон" выиграл на площадке "Сент-Луиса".