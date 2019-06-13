Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли (видео)
09:41, 13 июня 2019Другое
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Судьба чемпионского титула решилась в седьмом матче.
Сент-Луис Блюз / REUTERS
"Сент-Луис Блюз" стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2018-2019. В седьмом матче финальной серии "Блюзмены" на выезде обыграли "Бостон".
"Сент-Луис" завоевал Кубок Стэнли впервые после своего вхождения в НХЛ в 1967 году и стал 22-м клубом, которому удалось завоевать главный трофей. Ранее "Блюз" удавалось трижды выходить в финал Кубка Стэнли.
Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий Райан О'Райли, который набрал 23 (8+15) очка.
Кубок Стэнли. Финал
"Бостон" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 О'Райли (Боумистер, Пьетранджело), 16:47, 0:2 Пьетранджело (Шварц), 19:52, 0:3 Шенн (Тарасенко, Шварц), 51:25, 0:4 Санфорд (Перрон, О'Райли), 55:22, 1:4 Гризлик (Крейчи), 57:50
Вратари: Раск - Биннингтон
Счет в серии 3:4
Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче финала "Бостон" выиграл на площадке "Сент-Луиса".
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