НБА: Голден Стэйт сократил отставание в финальной серии (видео)
В Торонто прошел пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, который завершился минимальной победой "Голден Стэйт".
В составе "Уорриорз" новую травму получил Кевин Дюрэнт, который завершил матч уже в первой четверти.
НБА. Плей-офф. Финал
"Торонто" - "Голден Стэйт" - 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)
"Торонто": Леонард (26 + 12 подборов - 5 потерь), Лоури (18), Газоль (17 + 8 подборов), Сиакам (12), Грин (4) - старт; Пауэлл (2), Ибака (15), Ванвлит (11)
"Голден Стэйт": Карри (31 + 8 подборов + 7 передач), Томпсон (26), Дюрант (11), Грин (10 + 10 подборов + 8 передач), Игудала (5 + 4 блокшотов) - старт; Белл (2), Луни(4), Казинс (14), Кук (3)
Счет в серии - 3:2
Следующий матч пройдет на площадке "Уорриорз" 14 июня.
Как сообщал УНИАН, предыдущий матч завершился победой "Торонто".