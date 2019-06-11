НБА: Голден Стэйт сократил отставание в финальной серии (видео)

"Уорриорз" обыграли "Торонто" в пятом матче серии.

В Торонто прошел пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, который завершился минимальной победой "Голден Стэйт". В составе "Уорриорз" новую травму получил Кевин Дюрэнт, который завершил матч уже в первой четверти. НБА. Плей-офф. Финал "Торонто" - "Голден Стэйт" - 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22) "Торонто": Леонард (26 + 12 подборов - 5 потерь), Лоури (18), Газоль (17 + 8 подборов), Сиакам (12), Грин (4) - старт; Пауэлл (2), Ибака (15), Ванвлит (11) "Голден Стэйт": Карри (31 + 8 подборов + 7 передач), Томпсон (26), Дюрант (11), Грин (10 + 10 подборов + 8 передач), Игудала (5 + 4 блокшотов) - старт; Белл (2), Луни(4), Казинс (14), Кук (3) Счет в серии - 3:2 Следующий матч пройдет на площадке "Уорриорз" 14 июня. Как сообщал УНИАН, предыдущий матч завершился победой "Торонто".

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