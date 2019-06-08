НБА: Торонто - в шаге от сенсационного чемпионства (видео)

"Рэпторз" обыграли "Голден Стэйт" в четвертом матче финальной серии.

"Торонто" сделал еще один шаг навстречу первому чемпионскому титулу в истории клуба. "Рэпторз на выезде обыграли "Голден Стэйт" в четвертом матче финальной серии, увеличив свое преимущество.

"Голден Стэйт" - "Торонто" - 92:105 (23-17, 23-25, 21-37, 25-26)

"Голден Стэйт": Томпсон (28), Карри (27), Грин (10 + 9 подборов + 12 передач - 5 потерь), Казинс (6), Игудала (3) - старт; Луни (10), Ливингстон (6), МакКинни (2)

"Торонто": Леонард (36 + 12 подборов + 4 перехватов), Сиакам (19), Лоури (10 + 7 передач), Газоль(9 + 7 подборов), Грин (3) - старт; Ибака (20), ВанВлит (8)

Счет в серии - 1:3

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче "Торонто" также обыграл "Голден Стэйт" на выезде.