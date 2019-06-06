Торонто вышел вперед в финальной серии НБА (видео)

"Рэпторз" одержали выездную победу над "Голден Стэйт".

В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рэпторз" на выезде удалось обыграть "Голден Стэйт Уорриорз". Действущим чемпионам НБА вновь не смог помочь Кевин Дюрэнт, который пока не может вернуться на площадку из-за травмы. "Голден Стэйт" - "Торонто" - 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27) "Голден Стэйт": Карри (47 + 8 подборов + 7 передач), Грин (17 + 7 подборов), Игудала (11), Ливингстон (4), Казинс (4) – старт; Кук (9), Жеребко (6), Богут (6 + 7 подборов), Маккинни (3), Белл (2) "Торонто": Ленард (30 + 7 подборов + 6 передач), Лаури (23 + 9 передач), Грин (18), Сиакам (18 + 9 подборов + 6 передач), Марк Газоль (17 + 7 подборов) – старт; Ванвлит (11), Ибака (6 + 6 блок-шотов) Счет в серии - 1:2 Четвертый матч серии пройдет 8 июня. Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче "Голден Стэйт" одержал выездную победу.

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