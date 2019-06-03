НБА: Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии с Торонто (видео)

"Уорриорз" одержали победу в непростом выездном матче.

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся второй матч финальной серии между "Торонто" и "Голден Стэйт".

Гости уступали к перерыву, но на старте третьей четверти совершили рывок 18:0. После этого "Торонто" несколько раз близко подбирался к сопернику, однако "Уорриорз" удалось удержать преимущество в счете.

НБА Плей-офф. Финал

"Торонто" - "Голден Стэйт" - 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

"Торонто": Леонард (34 + 14 подборов), Лоури (13 + 6 фолов), Сиакам (12 + 8 подборов), Грин (8), Газоль (6) - старт; Пауэлл (7), Ибака (7 + 10 подборов), ВанВлит (17)

"Голден Стэйт": Томпсон (25), Карри (23), Грин (17 + 10 подборов + 9 передач), Казинс (11 + 10 подборов), Игудала (8 + 8 подборов) - старт; Жеребко (2), МакКинни (2), Богут (6), Ливингстон (6), Кук (9)

Счет в серии - 1:1

Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Торонто" выиграл со счетом 118:109.