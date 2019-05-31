Торонто выиграл у Голден Стэйт первый матч финальной серии НБА (видео)

Серия будет продолжаться до четырех побед одной из команд.

"Торонто Рэпторс" обыграл "Голден Стэйт" в первом матче финальной серии НБА. Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 118:109 в пользу хозяев. Самым результативным игроком поединка стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, который набрал 34 очка.

Финальная серия НБА, как и в предыдущих раундах турнира, будет длиться до четырех побед одной из команд.

Напомним, действующим чемпионом НБА является "Голден Стейт Уорриорз", который может выиграть в этом году престижный трофей третий год подряд.

Торонто – Голден Стэйт 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)

Торонто: Сиакам (32 + 8 подборов + 5 передач), Леонард (23 + 8 подборов + 5 передач), Газоль (20 + 7 подборов), Дэн. Грин (11), Лаури (7 + 6 подборов + 9 передач) – старт; Ванвлит (15), Ибака (5), Маккоу (3), Пауэлл (2)

Голден Стэйт: Карри (34 +5 подборов + 5 передач), Томпсон (21 + 5 подборов), Др. Грин (10 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Игудала (6 + 6 подборов + 7 передач), Белл (2) – старт; Луни (9), Маккинни (6), Ливингстон (6), Кук (6), Жеребко (6), Казинс (3).

Счет в серии: 1-0.