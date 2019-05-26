Торонто впервые в истории вышел в финал НБА (видео)

"Торонто" был сильнее "Милуоки" в шестом матче Восточной конференции плей-офф НБА.

"Торонто Рэпторс" обыграл "Милуоки Бакс" в шестом матче финальной серии Восточной конференции и впервые в истории вышел в финал НБА.

Интересно, что по ходу серии "Торонто" уступал со счетом 0:2, но сумел переломить ход противостояния.

"Торонто" - "Милуоки" - 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

"Торонто": Леонард (27 + 17 подборов + 7 передач, Сиакам (18), Лоури (17 + 8 передач), Газоль (6), Грин (0) - старт; Пауэлл (9), Ибака (9), ВанВлит (14)

"Милуоки": Адетокумбо (21 + 11 подборов), Лопес (18 + 9 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (14), Брогдон (10), Бледсоу (8 + 7 передач) - старт; Ильясова (13), Хилл (10)

Счет в серии - 4:2

Напомним, в финале "Торонто" сыграет с "Голден Стэйт".

Как сообщал УНИАН, "Голден Стэйт" в финале Запада выиграл у "Портленда".