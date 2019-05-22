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НБА: Торонто сравнял счет в серии с Милуоки (видео)

10:23, 22 мая 2019
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Торонто - Милуоки / REUTERS

"Торонто" - "Милуоки" - 120:102 (32-31, 33-24, 29-26, 26-21)

"Торонто": Лоури (25), Леонард (19 + 7 подборов + 4 перехватов), Газоль (17 + 7 передач), Сиакам(7), Грин (4) - старт; Пауэлл (18), Ибака (17 + 13 подборов), ВанВлит (13)

"Милуоки": Миддлтон (30 + 7 передач), Адетокумбо (25 + 10 подборов), Миротич (11), Лопес (8), Бледсоу (5) - старт; Уилсон (0), Ильясова (7), Хилл (5), Фрэйзер (2), Брогдон (4), Браун (2), Коннотон (3)

Счет в серии - 2:2 

Как сообщал УНИАН, первым финалистом НБА стал "Голден Стэйт".

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Теги: #баскетбол#НБА