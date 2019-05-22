НБА: Торонто сравнял счет в серии с Милуоки (видео)

В Восточной конференции состоялся четвертый матч финальной серии.

"Торонто" обыграл "Милуоки" в четвертом матче финальной серии Востока и сравнял счет в противостоянии. "Торонто" - "Милуоки" - 120:102 (32-31, 33-24, 29-26, 26-21) "Торонто": Лоури (25), Леонард (19 + 7 подборов + 4 перехватов), Газоль (17 + 7 передач), Сиакам(7), Грин (4) - старт; Пауэлл (18), Ибака (17 + 13 подборов), ВанВлит (13) "Милуоки": Миддлтон (30 + 7 передач), Адетокумбо (25 + 10 подборов), Миротич (11), Лопес (8), Бледсоу (5) - старт; Уилсон (0), Ильясова (7), Хилл (5), Фрэйзер (2), Брогдон (4), Браун (2), Коннотон (3) Счет в серии - 2:2 Как сообщал УНИАН, первым финалистом НБА стал "Голден Стэйт".

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