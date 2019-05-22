Сент-Луис стал вторым финалистом Кубка Стэнли (видео)

В серии до четырех побед "Блюз" удалось обыграть "Сан-Хосе".

"Сент-Луис" вышел в финал Кубка Стэнли. В финальной серии Западной конференции "Блюз" удалось обыграть "Сан-Хосе". "Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Шайбы: 1:0 Перрон (Блэй, ОРайлли), 1:32, 2:0 Тарасенко (Парэйко, О`Райлли, бол.), 16:16, 2:1 Гэмбрелл (Донской, Джонс), 26:40, 3:1 Шенн - 2 (Пьетранджело, Томас, бол), 32:47, 4:1 Бозак - 5 (Перрон, О`Райлли), 53:05, 5:1 Барбашев - 2 (Сундквист, п.в), 57:45 Счет в серии - 4:2 В финале Кубка Стэнли "Сент-Луис" встретится с "Бостоном". Как сообщал УНИАН, на Востоке "Бостон" в борьбе за выход в финал прошел "Каролину".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter