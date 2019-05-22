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Сент-Луис стал вторым финалистом Кубка Стэнли (видео)

09:46, 22 мая 2019
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Сент-Луис Блюз / REUTERS

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 Перрон (Блэй, ОРайлли), 1:32, 2:0 Тарасенко (Парэйко, О`Райлли, бол.), 16:16, 2:1 Гэмбрелл (Донской, Джонс), 26:40, 3:1 Шенн - 2 (Пьетранджело, Томас, бол), 32:47, 4:1 Бозак - 5 (Перрон, О`Райлли), 53:05, 5:1 Барбашев - 2 (Сундквист, п.в), 57:45

Счет в серии - 4:2

В финале Кубка Стэнли "Сент-Луис" встретится с "Бостоном".

Как сообщал УНИАН, на Востоке "Бостон" в борьбе за выход в финал прошел "Каролину".

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли