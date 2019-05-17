Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли (видео)

"Брюинз" удалось всухую обыграть "Каролину" в полуфинальной серии

"Бостон" стал финалистом Кубка Стэнли. В четвертом матче финала Восточной конференции "Брюинз" вновь обыграли "Каролину" и завершили серию всухую.

"Бостон" в третий раз за последние восемь лет вышел в финал Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф

"Каролина" - "Бостон" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Пастрняк (Маршан, Крюг) - 24:46 (5x4), 0:2 - Бержерон (Пастрняк) - 38:34 (5x4), 0:3 - Бержерон (Пастрняк) - 50:32 (5x5), 0:4 - Маршан (Бержерон, Крейчи) - 57:43 (en)

Вратари: Макэлинни - Раск

Счет в серии: 0-4

Как сообщал УНИАН, ранее в Кубке Стэнли "Сан-Хосе" в ярком матче обыграл "Сент-Луис".