Кубок Стэнли: Сент-Луис разгромил Сан-Хосе (видео)

"Сент-Луис" - в шаге от победы в финале Западной конференции.

В плей-офф Национальной хоккейной ассоциации прошел пятый матч финальной серии Западной конференции. "Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. "Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Шайбы: 0:1 Сундквист, 05:50, 0:2 Шварц, 23:05, 0:3 Тарасенко, 26:53, Б, 0:4 Шварц (Перрон, Тарасенко), 42:19, ГБ, 0:5 Шварц (Тарасенко), 56:02 Вратари: Джонс - Биннингтон Счет в серии: 2-3 Как сообщал УНИАН, первым финалистом Кубка Стэнли стал "Бостон".

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