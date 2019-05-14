Свитолина начнет защиту титула в Риме на центральном корте

Также во вторник на корты столицы Италии выйдут Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Во вторник, 14 мая, на престижном теннисном турнире серии Premier 5 в Риме выступят три украинки.

Действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина (выигрывала турнир два года подряд - в 2017-м и 2018 годах) в вечерней сессии (не ранее 20:30 по киевскому времени) выйдет на центральный корт, где сыграет против белорусской теннисистки Виктории Азаренко – двукратной победительницы турниров Большого Шлема.

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Свитолина и Азаренко не играли между собой на протяжении последних четырех лет. Две предыдущие дуэли - обе в 2015 году - завершились не в пользу Свитолиной.

Даяна Ястремская сыграет первым запуском (12:00 по Киеву) против испанки Карлы Суарес-Наварро. Отметим, что опытная испанская теннисистка имеет возможность одержать свою 500-ю победу в карьере - для этого ей нужно обыграть юную украинку.

Выбывшая из борьбы в одиночном разряде Леся Цуренко выступит в парном турнире. В первом круге вместе с Александрой Саснович из Беларуси она сыграет против итальянок Анастасии Гримальской и Джорджии Маркетти.