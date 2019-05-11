НБА: Голден Стэйт вышел в финал Западной конференции (видео)

"Уорриорз" в шести матчах обыграли "Хьюстон Рокетс".

"Голден Стэйт" стал первым финалистом Западной конференции в плей-офф НБА. В шестом матче серии "Уорриорз" без одного из своих лидеров Кевина Дюранта на выезде обыграли "Хьюстон Рокетс".

"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 113:118 (28:27, 29:30, 30:25, 26:36)

"Хьюстон": Харден (35 + 8 подборов + 4 перехватов - 6 потерь), Пол (27 + 11 подборов), Такер (15), Капела (10 + 10 подборов), Гордон (9) - старт; Нене (2), Риверс (9), Грин (6)

"Голден Стэйт": Карри (33), Томпсон (27), Игудала (17 + 5 перехватов), Грин (8 + 10 подборов + 7 передач), Богут (0) - старт; Белл (4), Жеребко (2), Луни (14), Кук (2), Ливингстон (11)

Счет в серии - 2:4

Соперником "Голден Стэйт" по финалу Запада станет "Денвер" или "Портленд".

Как сообщал УНИАН, ранее "Филадельфия" и "Портленд" сравняли счет в сериях.