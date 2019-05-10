НБА: Филадельфия и Портленд сравняли счет в сериях (видео)

Судьба двух путевок в полуфинал плей-офф НБА решится в седьмых матчах

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф. "Филадельфия" сравняла счет в серии с "Торонто", а "Портленд" отыгрался в дуэли с "Денвером".

Судьба путевок в полуфинал теперь решится в седьмых встречах.

НБА. Плей-офф. Второй раунд

"Портленд" - Денвер" - 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28)

"Портленд": Лиллард - 30, Макколлум - 28, Худ - 25, Коллинс - 12, Амину - 7, Кантер - 6, Карри - 3, Харклесс - 2

"Денвер": Йокич - 29, Маррей - 19, Миллсэп - 17, Харрис - 15, Крэйг - 10, Бартон - 7, Пламли - 4

Счет в серии - 3:3

"Филадельфия" - "Торонто" - 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34)

"Филадельфия": Батлер - 25, Симмонс - 21, Эмбиид - 17, Харрис - 16, Скотт - 11, Редик - 11, Эннис - 5, Макконнел - 4, Марьянович - 2

"Торонто": Леонард - 29, Сиакам - 21, Лоури - 13, Ибака - 9, Грин - 8, Марк Газоль - 7, Миллер - 6, Пауэлл - 5, Микс - 2, Ванвлит - 1

Счет в серии - 3:3

Как сообщал УНИАН, ранее "Милуоки" стал первым полуфиналистом плей-офф НБА.