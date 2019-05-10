Кубок Стэнли: Бостон вышел вперед в полуфинальной серии (видео)

В Восточной конференции состоялся первый матч между "Бостоном" и "Каролиной".

"Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. НХЛ. Плей-офф. Финал Восточной конференции "Бостон" - "Каролина" - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) Шайбы: 1:0 - Кемпфер (Юханссон) - 02:55 (5x5), 1:1 - Ахо (Свечников, Стаал) - 03:42 (5x4), 1:2 - Маккегг (Мартинук, Ферланд) - 29:18 (5x5), 2:2 - Юханссон (Маршан, Крейчи) - 42:26 (5x3), 3:2 - Бержерон (Маршан, Дебраск) - 42:54 (5x4), 4:2 - Койл (Карло, Курали) - 57:47 (en), 5:2 - Вагнер - 57:58 (5x5) Вратари: Раск - Мразек Счет в серии - 1:0. Ранее УНИАН сообщал о том, что "Сан-Хосе" стал четвертым полуфиналистом Кубка Стэнли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter