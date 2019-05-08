Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме
14:21, 08 мая 2019Другое
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Также на турнире серии Premier планируют выступить Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Элина Свитолина / lta.org.uk
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свой травяной сезон на турнире уровня Premier в Бирмингеме.
Это выступление на Nature Valley Classic станет для украинки пятым в карьере. Лучший результат Свитолиной в Бирмингеме – четвертьфинал в прошлом сезоне, сообщает Большой теннис Украины.
Также в основе турнира планируют выступить еще две украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Первая в прошлом сезоне играла в четвертьфинале Бирмингема, а вторая - выступала лишь в квалификации в 2017 году.
В 2019 году турнир в Бирмингеме пройдет с 15-го по 23 июня.
При этом, Цуренко начнет свой травяной сезон на International в Хертогенбосе, а Ястремская – на International в Ноттингеме.
Напомним, Катерина Козлова вышла в третий круг турнира в Мадриде.
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