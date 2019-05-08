Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме

Также на турнире серии Premier планируют выступить Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свой травяной сезон на турнире уровня Premier в Бирмингеме.

Это выступление на Nature Valley Classic станет для украинки пятым в карьере. Лучший результат Свитолиной в Бирмингеме – четвертьфинал в прошлом сезоне, сообщает Большой теннис Украины.

Также в основе турнира планируют выступить еще две украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Первая в прошлом сезоне играла в четвертьфинале Бирмингема, а вторая - выступала лишь в квалификации в 2017 году.

В 2019 году турнир в Бирмингеме пройдет с 15-го по 23 июня.

При этом, Цуренко начнет свой травяной сезон на International в Хертогенбосе, а Ястремская – на International в Ноттингеме.

Напомним, Катерина Козлова вышла в третий круг турнира в Мадриде.