НБА: Милуоки вышел вперед в серии с Бостоном (видео)

"Милуоки" одержал победу в третьем матче полуфинала Восточной конференции.

"Милуоки" в гостях обыграл "Бостон" в третьем матче полуфинальной серии второго раунда плей-офф и вышел вперед в серии.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо, который набрал 32 очка, сделал 13 подборов и 8 передач. У "Бостона" 29 очков себе в актив записал Кайри Ирвинг.

"Бостон" - "Милуоки" - 116:123 (30:25, 26:30, 31:40, 29:28)

"Бостон": Ирвинг (29), Тейтум (20 + 11 подборов), Браун (18 + 6 фолов), Хорфорд (17 + 8 подборов), Моррис (16 + 8 подборов) - старт; Тайс (0), Оджолей (6), Хэйворд (10 + 7 подборов), Бэйнс (0), Розир (0)

"Милуоки": Адетокумбо (32 + 13 подборов + 8 передач - 5 потерь), Миддлтон (20 - 5 потерь), Миротич (13), Бледсоу (9), Лопес (7) - старт; Ильясова (5), Хилл (21), Снелл (2), Коннотон (14 + 7 подборов)

Счет в серии - 1:2.

Как сообщал УНИАН, ранее "Филадельфия" вышла вперед в серии с "Торонто".