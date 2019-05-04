Кубок Стэнли: Каролина вышла в финал Восточной конференции (видео)

"Каролина" всухую завершила серию против "Айлендерс", а "Даллас" вышел вперед в противостоянии с "Сент-Луисом".

В НХЛ состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф. НХЛ. Плей-офф. Второй раунд "Каролина" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Шайбы: 0:1 Барзал (Тэйвз, Эберле), 2:30, ГБ, 1:1 Ахо (Терявяйнен, Фольк), 4:44, ГБ, 2:1 Терявяйнен (Фегеле, Ахо), 22:11, 3:1 Маккег (Песке, Мартинук), 23:17, 4:1 Уильямс (Стаал, Нидеррайтер), 28:51, 5:1 Свечников (Фольк), 55:13, 5:2 Нельсон (Мэйфилд, Тэйвз), 58:51, Вратари: Макэлхинни - Ленер (Грайсс) Счет в серии - 4:0. "Сент-Луис" - "Даллас" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 Спецца (Сегин, Янмарк), 2:42, 0:2 Линделл (Радулов, Клингберг), 26:13,1:2 Шворц, 48:26, Вратари: Биннингтон - Бишоп Серия - 2:3. Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НХЛ "Колорадо" и "Бостон" сравняли счет в своих сериях.

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