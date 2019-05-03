Кубок Стэнли: Колорадо и Бостон одержали победы, сравняв счет в сериях с Сан-Хосе и Коламбусом (видео)

Состоялись две игры четвертьфинальной стадии турнира.

Накануне состоялись два поединка второго раунда плей-офф НХЛ - розыгрыша Кубка Стэнли. "Колорадо" и "Бостон" одержали победы над "Сан-Хосе" и "Коламбусом" соответственно. В обеих сериях счет стал равным - 2:2. «Колорадо» – «Сан-Хосе» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), серия: 2-2 Шайбы: 1:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) 30:34, 2:0 Уилсон (Рантанен, Ландеског) 43:11 ГБ, 3:0 Джонсон (Калверт, Ньето) 58:51 ПВ Вратари: Грубауэр – Джонс «Коламбус» – «Бостон» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2), серия: 2-2 Шайбы: 0:1 Пастрняк (Макэвой) 03:33, 0:2 Бержерон (Маршан, Крюг) 07:18 ГБ, 1:2 Панарин (Бьёркстранд, Дюбуа) 08:46, 1:3 Курали (Хара, Бэкес) 48:40, 1:4 Бержерон (Пастрняк, Крюг) 57:30 ГБ Вратари: Бобровский – Раск

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter