Российские бобслеисты лишены золота Олимпиады в Сочи из-за допинга

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение перераспределить медали зимних Игр-2014.

Четыре российских бобслеиста Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло лишились золотых медалей зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 года из-за допинга.

Решение вступило в силу официально лишь сейчас, сообщает Inside The Games. Хотя россиян признали виновными в употреблении допинга во время соревнований еще в декабре прошлого года.

Таким образом, первое место в соревнованиях двухместных экипажей досталось швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну, а в четверках чемпионами после перераспределения медалей стали бобслеисты из Латвии Арвис Вилкасте, Янис Стренге, Оскар Мелбрадис и Даумант Дрейшкенс.

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Александр Зубков после завершения карьеры возглавлял Федерацию бобслея России. Он отказывается вернуть свои медали в Международный олимпийский комитет, из-за чего предстоит чеканить новые, чтобы вручить швейцарцам и латвийцам.

Напомним, что в 2016 году канадский профессор Ричард Макларен опубликовал доклад о многократных случаях употребления допинга российскими спортсменами. Его данные в основном основывались на показаниях экс-директора российского Антидопингового центра Григория Родченкова, который был вынужден эмигрировать в США. По словам Родченкова, в России существовала специальная допинговая программа с целью обеспечения высоких результатов спортсменов.

В начале прошлого года комиссия МОК по результатам расследования допингового скандала приняла решение приостановить статус Олимпийского комитета России.

При этом чистые российские спортсмены, в пробах которых не был обнаружен допинг, смогли выступить в Пхенчхане-2018 под олимпийским флагом.