Кубок Стэнли: Каролина обыграла Айлендерc, Колорадо сравнял счет в серии (видео)

В НХЛ состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.

В рамках второго раунда Кубка Стэнли "Каролина" обыграла "Айлендерс" и увеличила преимущество в серии, а "Колорадо" отыгрался в противостоянии с "Сан-Хосе". НХЛ. Плей-офф. Второй раунд "Айлендерс" - "Каролина" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Шайбы: 1:0 Барзал (Ли, Эберле), 13:17, ГБ, 1:1 Фогель (Валлмарк, Мяеналанен), 40:17, 1:2 Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин), 41:05 Вратари: Ленер - Мразек (Макэлинни, 26:27) Счет в серии - 0:2 "Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) Шайбы: 1:0 Кейн (Бернс, Хертл), 7:57, 1:1 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 28:21, 1:2 Бэрри (Ландескуг, Рантанен), 36:31, 1:3 Нието (Колверт, Бэрри), 50:10, 2:3 Бернс (Э. Карлссон, Серенсен), 55:26, 2:4 Маккиннон (п.в., Колверт, Грубауэр), 58:58, 3:4 Бернс (Хертл, Кейн), 59:49, ГБ Вратари: Джонс - Грубауэр Счет в серии - 1:1 Как сообщал УНИАН, ранее "Коламбус" и "Даллас" сравняли счет в своих сериях.

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