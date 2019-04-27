Голден Стэйт прошел Клипперс в плей-офф НБА (видео)

"Уорриорз" выиграли серию первого раунда в шести матчах.

"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в шестом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф.

В этом матче Кевин Дюрант набрал рекордные в карьере 50 очков в матче плей-офф.

НБА. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

"Клипперс" - "Голден Стэйт" - 110:129 (31:35, 22:37, 25:30, 32:27)

"Клипперс": Галлинари (29), Шай (22), Беверли (11 + 14 подборов + 7 передач), Шемет (10), Грин (7 + 8 подборов) - старт; Харрелл (10), Робинсон (8), Торнуэлл (3), Темпл (2), Уильямс (8 + 7 передач)

"Голден Стэйт": Дюрант (50), Карри (24), Грин (16 + 14 подборов + 10 передач + 4 блокшотов), Томпсон (9 + 7 подборов), Ливингстон (2) - старт; Белл (2), МакКинни (3), Луни (2), Богут (4), Кук (2), Игудала (15)

Счет в серии - 2:4.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Сан-Антонио" сравнял счет в серии с "Денвером".