НБА: Сан-Антонио разобрался с Денвером и сравнял счет в серии (видео)

Судьба противостояния решится в седьмом матче.

В первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоялась одна встреча. "Сан-Антонио" обыграл "Денвер", сравняв счет в серии. Все решит последняя, седьмая дуэль между командами. «Сан-Антонио» – «Денвер» 120:103 (34-24, 30-36, 26-25, 30-18). Счет в серии 3:3 «Сан Антонио»: Олдридж (26 + 10 подборов), ДеРозан (25 + 7 подборов + 7 передач), Уайт (13), Форбс (12), Пелтль (8 + 9 подборов) - старт; Мотеюнас (0), Пондекстер (0), Гэй (19), Каннингем (0), Миллс (6), Уолкер (2), Белинелли (9) «Денвер»: Йокич (43 + 12 подборов + 9 передач), Мюррэй (16), Харрис (14), Миллсэп (12), Крэйг (5) - старт; Эрнангомес (0), Вандербилт (0), Лайлс (0), Пламли (5), Моррис (4), Бизли (2), Бартон (2)

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