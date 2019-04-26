НБА: Сан-Антонио разобрался с Денвером и сравнял счет в серии (видео)
11:01, 26 апреля 2019Другое
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Судьба противостояния решится в седьмом матче.
Сан-Антонио - Денвер / REUTERS
В первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоялась одна встреча. "Сан-Антонио" обыграл "Денвер", сравняв счет в серии. Все решит последняя, седьмая дуэль между командами.
«Сан-Антонио» – «Денвер» 120:103 (34-24, 30-36, 26-25, 30-18). Счет в серии 3:3
«Сан Антонио»: Олдридж (26 + 10 подборов), ДеРозан (25 + 7 подборов + 7 передач), Уайт (13), Форбс (12), Пелтль (8 + 9 подборов) - старт; Мотеюнас (0), Пондекстер (0), Гэй (19), Каннингем (0), Миллс (6), Уолкер (2), Белинелли (9)
«Денвер»: Йокич (43 + 12 подборов + 9 передач), Мюррэй (16), Харрис (14), Миллсэп (12), Крэйг (5) - старт; Эрнангомес (0), Вандербилт (0), Лайлс (0), Пламли (5), Моррис (4), Бизли (2), Бартон (2)
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