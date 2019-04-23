Кубок Стэнли: Каролина сравняла счет в серии с Вашингтоном, Даллас прошел в четвертьфинал (видео)

В Национальной хоккейной лиге определился еще один участник второго раунда плей-офф.

В рамках первого раунда Кубка Стэнли "Каролина" сравняла счет в серии с "Вашингтоном", а "Даллас" обыграл "Нэшвилл". НХЛ. Плей-офф. Первый раунд "Каролина" - "Вашингтон" - 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Шайбы: 0:1 Коннолли (Эллер, Бураковски) 05:06, 1:1 Фёгеле (Хэмилтон, Славин) 10:35, 1:2 Овечкин (Орлов, Нисканен) 15:12, 2:2 Терявяйнен (Ахо) 21:56, 3:2 Стаал (Макгинн, Фолк) 43:51, 4:2 Уильямс (Песке, Стаал) 51:58, 5:2 Хэмилтон (Мартинук) 56:54 ПВ Счет в серии: 3-3 "Даллас" - "Нэшвилл" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 Уотсон (Бойл, Суббэн) 05:47, 1:1 Комо (Факса) 25:20, 2:1 Клингберг (А. Радулов, Сегин) 77:02 Счет в серии: 4-2 Как сообщал УНИАН, ранее в плей-фф НХЛ "Сан-Хосе" и "Бостон" сравняли счет в серих.

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