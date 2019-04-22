Кубок Стэнли: Сан-Хосе и Бостон сравняли счет в сериях (видео)

В противостояниях "Вегас" - "Сан-Хосе" и "Торонто" - "Бостон" все решится в седьмом матче.

За океаном состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Сан-Хосе" и "Бостон" сравняли счет в своих сериях и перевели их в седьмой матч. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд "Вегас" - "Сан-Хосе" - 1:2 2ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 Кутюр (Майер), 19:51, 1:1 Маршессо (Теодор, Карлссон), 31:20, 1:2 Хертл (Власик), 91:17, ГМ Вратари: Флери - Джонс Счет в серии - 3:3 "Торонто" - "Бостон" - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 Райлли (Нюландер, Марло), 09:42, 1:1 Маршан (Бержерон), 11:23, ГБ, 1:2 Круг (Пастрняк, Маршан), 17:02, ГБ, 1:3 Дебраск (Крейчи, Пастрняк), 27:57, 2:3 Мэттьюс (Гардинер, Дермотт), 44:15, 2:4 Маршан (Хара, Макэвой), 58:06 Вратари: Андерсен - Раск Счет в серии - 3:3 Как сообщал УНИАН, ранее "Сент-Луис" в Кубке Стэнли прошел "Виннипег".

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