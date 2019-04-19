Кубок Стэнли: Каролина сравняла счет в серии с Вашингтоном, Сент-Луис одержал волевую победу (видео)

В Национальной хоккейной лиге прошли три матча первого раунда плей-офф.

Состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Каролина" в четвертом матче серии обыграла "Вашингтон", "Сент-Луис" повел в серии с "Виннипегом", а "Сан-Хосе" вышел вперед в серии с "Вегасом".

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

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"Каролина" - "Вашингтон" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Фегеле (Славин, Уильямс), 0:17, 1:1 Овечкин (Орлов, Эллер), 30:35, 2:1 Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо), 39:32

Вратари: Мразек - Холтби

Счет в серии - 2:2

"Виннипег" - "Сент-Луис" - 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 Лаури (Танев, Копп) 00:12, 2:0 Хейз (Бафлин) 13:35, 2:1 ОРайлли (Перрон, Шенн) 41:29 ГБ, 2:2 Шенн (Сундквист, Боумистер) 53:52, 2:3 Шварц (Бозак) 59:45

Вратари: Халлебайк - Биннингтон

Счет в серии - 2:3

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 Хертл (Карлссон, Нюквист), 1:16, 2:0 Кутюр (Мейер, Карлссон), 11:00, 2:1 Смит (Миллер, Карлссон), 19:30 ГБ, 3:1 Гудроу (Браун, Райан), 32:22, 3:2 Оди-Маршессо (Миллер, Карлссон), 51:36 ГБ, 4:2 Хертл (Павелски, Торнтон), 54:45 ГБ, 5:2 Павелски (Кейн), 58:14 ПВ

Вратари: Джонс - Флери

Счет в серии 3:2

Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НХЛ "Колорадо" обыграл "Калгари", а "Бостон" выиграл у "Торонто".