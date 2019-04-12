Конор Макгрегор вернется в октагон - глава UFC

Руководитель UFC ведет со скандальным ирландцем переговоры, и отмечает, что дела идут хорошо.

Ирландский боец смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор продолжит свою спортивную карьеру. Такое заявление сделал глава UFC Дана Уайт.

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“Конор Макгрегор снова будет драться”, - заявил Уайт в комментарии CNN.

По его словам, сейчас он ведет со спортсменом переговоры.

«Я и Конор общаемся каждый день. Мы говорили всю эту неделю. У нас с Конором дела идут неплохо, и скоро мы что нибудь придумаем», - отметил глава UFC.

“Конору нравится быть в позиции, когда у него на руках все карты и он делает то, что хочет. И мы разбираемся, как работать вместе и как сделать так, чтобы все это случилось”, - заключил он.

Напомним, 30-летний боец объявил о завершении спортивной карьеры 26 марта. После этого он устроил перепалку в соцсетях со своим бывшим соперником по UFC Хабибом Нурмагомедовым из России, но позже удалил оскорбительные твиты.

Тем не менее, уже 4 апреля Макгрегор объявил в своем твиттере о возвращении в смешанные единоборства.

В апреле 2016 года Конор Макгрегор уже объявлял об уходе из смешанных единоборств, но спустя некоторое время изменил свое решение.