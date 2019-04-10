Сборная Украины по гандболу одержала важную победу в отборе на Евро-2020

Команда Сергея Бебешко обыграла Фареры и сохранила за собой второе место в группе.

Сборная Украины по гандболу одержала убедительную и важную победу в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает Xsport.

Команда Сергея Бебешко в киевском Дворце спорта при поддержке 3300 болельщиков сумела переиграть Фарерские острова, несмотря на непростое начало встречи.

Украинцы уступали со счетом 6:7, но затем рывок в четыре гола позволил впервые в матче выйти вперед и впоследствии не подпустить к себе соперника. В итоге, матч завершился победой с разницей в 11 голов – 30:19. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Онуфриенко, на счету которого 6 мячей.

Чемпионат Европы-2020. Квалификация. Группа 8

Украина – Фарерские острова 30:19 (17:12)

Турнирная таблица:

Таким образом, cборная Украины осталась на втором месте в группе, которое позволяет пробиться на континентальное первенство.

Следующий матч состоится 13 апреля против Фарерских островов на выезде.

Напомним, женская сборная Украины получила соперников в отборе на ЧЕ-2020.