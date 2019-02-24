Кременчуг в гостях на классе переиграл Белый Барс в чемпионате УХЛ

Кременчужане получили шанс побороться за первое место в регулярном чемпионате.

На «Ледовом стадионе» в Белой Церкви, в заключительном матче 39-го тура Украинской хоккейной лиги, местный клуб «Белый Барс» принимал одного из лидеров первенства кременчугский «Кременчуг».

Победу добыли гости со счетом 3:1, сообщает официальный сайт УХЛ.

Первый период встречи начался с быстрой шайбы на 2-й минуте - после великолепной комбинации Дмитрий Чорный вывел гостей вперёд.

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Во втором периоде зрителей ожидала бескомпромиссная борьба на каждом участке льда. На 5-й минуте Иван Савченко отдал результативную передачу на Тимура Гриценко и тот удвоил преимущество гостей. А через 9 минут Алексей Зайцев сделал комфортный отрыв для «Кременчуга» прекрасным броском отправив третью шайбу в ворота Кирилла Кучера.

Но за 30 секунд до конца периода, шайбу «в раздевалку» гостей забросил Богдан Арабов, тем самым сократив разрыв в счёте до 1:3.

Третья 20-минутка встречи прошла в упорной и грубой борьбе – семь штрафов на двоих заработали команды, но при этом заброшенных шайб зрители не увидели.

Кременчужане получили шанс побороться за первое место в регулярном чемпионате - они имеют 93 очка против 95-ти у "Донбасса".

«Белый Барс» - «Кременчук» 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1, Чорный (Красильников, Тютченко), 2:21; 0:2, Гриценко (Савченко, Хришпенц), 25:44; 0:3 Киселёв (Зайцев), 34:50; 1:3, Арабов (Дурдиев, Таран), 39:24