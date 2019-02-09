БК Запорожье одержал трудную победу в Николаеве в матче баскетбольной Суперлиги

Гостевая игра завершилась со счетом 79:88.

В субботу МБК Николаев наконец вернулся домой и на паркете СК Надежда в принципиальном матче принимал Запорожье.

Хозяева удачно стартовали, уверенно выиграв первую четверть, за которую набрали 29 очков. Николаев реализовал 5 из 10 3-очоквих, 3 из которых в свой актив записал Зотов, который набрал 9 баллов еще за стартовую десятиминутку, сообщает официальный сайт соревнований.

Вторую четверть запорожцы начинали, имея 9 очков отставание, но существенно прибавили в защите и имели преимущество в краске. Убедительный рывок 15:5 позволил гостям не только отыграть отставание, но и выйти в лидеры. Лишь трехочковый с сиреной от Давидюка позволил «корабелам» сократить отставание перед большим перерывом до 2 очков – вся преимущество, которое хозяева наработали за первую четверть, очень быстро растаяла.

На экваторе второй половины гостям удался очередной мини-рывок в результате которого команда Плеханова получила 10 очков преимущества, но хозяева вернулись в игру. По 5 очков подряд от Попова и Зотова менее чем за 3 минуты – рывок Николаева 10:0 и счет снова равный.

Поэтому в четвертой четверти команды начинали все с начала и лучше решающую десятиминутку провели гости. После точного трехочкового от Мироненко на экваторе четверти преимущество Запорожья снова достигла комфортных 9 очков. Николаевцы еще раз попытались вернуться, сократили отставание до 5 баллов и могли подобраться к сопернику еще ближе, но Мусиенко дважды подряд не попал свободные трехочковые попытки. Наказание было максимально жестким: Хилл сделал подбор на чужом щите и набрал два с фолом, фактически поставив точку в этом матче. Времени на камбэк у корабелов уже не осталось.

Запорожье победило на выезде со счетом 88:79 и сравняло счет в сезонной серии с Николаевом. У гостей отметим очередную результативную и полезную игру в исполнении американского трио Трент-Холтон-Хилл, а у Николаева сильный матч выдал Виталий Зотов, который набрал 19 очков (1/3 двухочковым, 5/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 8 передач, 5 подборов и 2 перехвата, а его рейтинг эффективности составил рекордные в этом матче 28 очков.

Николаев свой следующий матч сыграет 15 февраля в Харькове против Политехника, а Запорожье в следующей игре также будет играть против харьковчан, но на два дня раньше – 13 февраля.

Суперлига Пари-Матч. 9 февраля

Николаев – Запорожье 79:88 (29:20, 18:29, 19:17, 13:22)

Николаев: Зотов 19 + 8 передач + 5 подборов + 2 перехвата, Адедиран 15 + 7 подборов – 4 потери, Омоера 11 + 6 подборов + 3 передачи, Попов 13 + подборов + 3 передачи – 3 потери, Онуфриев 5 – старт, Давидюк 11 + 5 подборов, Хохоник 3, Мусиенко – 3 потери, Тонченко 0, Жуковский 0, Цикалюк 0

Запорожье: Хилл 17 + 7 подборов, Холтон 14 + 3 передаяі, Мироненко 10 – 3 потери, Кондраков 8 + 6 передач, Прессли 7 + 5 подборов – старт, Трент 15 + 7 подборов + 3 передачи + 2 блок-шота – 4 потери, Шевченко 11 + 6 подборов, Буц 2 + 4 подбора, Овдеєнко 2, Теряник 2