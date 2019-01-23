Определились все полуфинальные пары Australian Open-2019

Последним в одиночном мужском разряде в полуфинал пробился первая ракетка мира Новак Джокович.

Первая ракетка мира Новак Джокович стал последним участником полуфинала первого в году турнира серии Большого Шлема Australian Open в Мельбурне.

В ¼ финала 31-летний серб выиграл у Кеи Нисикори из Японии первый сет (6:1), а при счете 1:4 во втором соперник отказался от продолжения борьбы. В итоге матч продолжался всего лишь 52 минуты, сообщает официальный сайт соревнований.

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Джокович в седьмой раз сыграет в полуфинале Australian Open и во всех предыдущих случаях в итоге завоевывал титул (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

Его соперником в полуфинале станет 31-й номер мирового рейтинга Люка Пуй из Франции, который сегодня выбил из борьбы Милоша Раонича из Канады со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

В другом полуфинале сыграют Стефанос Циципас (Греция, 14) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Australian Open. Мужчины

Одиночный разряд

¼ финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кеи Нисикори (Япония, 8) – 6:1, 4:1, отказ

Напомним, что в женских полуфиналах сыграют Петра Квитова (Чехия) - Даниэль Коллинс (США), а также Каролина Плишкова (Чехия) - Наоми Осака (Япония).