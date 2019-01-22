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WADA подтвердило статус Российского антидопингового агентства

18:53, 22 января 2019
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sovsport.ru

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение подтвердить статус Российского антидопингового агентства. Решение было принято во вторник, 22 января на внеочередном заседании агентства, сообщает официальный сайт WADA. 

РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

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Россия сорвала дедлайн по предоставлению доступа к лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования представителей WADA, прибывших в Москву в середине декабря. 16 января эксперты все-таки получили доступ к данным лаборатории. На основе этих данных комиссия по соответствию вынесла рекомендацию по поводу того, стоит ли сохранить статус РУСАДА.

«Исполком рассмотрел отчёт комиссии по соответствию о прогрессе, достигнутом РУСАДА. Специальный аудит организации был проведён 11-12 декабря 2018 года, и результаты были признаны удовлетворительными. Тем не менее, база данных Московской лаборатории не была передана в оговоренный срок до 31 декабря», - говорится в заявлении пресс-службы WADA. 

Также в агентстве отметили, что российские власти активно сотрудничали с WADA и помогли экспертам организации получить всю необходимую информацию из базы данных Московской лаборатории.

«После подтверждения подлинности проб WADA передаст их в соответствующие международные спортивные федерации для дальнейших разбирательств», - отметили в агентстве. 

Как сообщал УНИАН, шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон резко раскритиковал руководство WADA, которое не спешило с отстранением России от соревнований.

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Теги: #WADA#WADA против России