WADA подтвердило статус Российского антидопингового агентства

Аудит российской организации был проведен 11-12 декабря прошлого года. Его результаты признаны удовлетворительными.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение подтвердить статус Российского антидопингового агентства. Решение было принято во вторник, 22 января на внеочередном заседании агентства, сообщает официальный сайт WADA.

РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Читайте такжеРоссия не сможет проводить турниры по биатлону до 2022-го даже после восстановления СБР

Россия сорвала дедлайн по предоставлению доступа к лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования представителей WADA, прибывших в Москву в середине декабря. 16 января эксперты все-таки получили доступ к данным лаборатории. На основе этих данных комиссия по соответствию вынесла рекомендацию по поводу того, стоит ли сохранить статус РУСАДА.

«Исполком рассмотрел отчёт комиссии по соответствию о прогрессе, достигнутом РУСАДА. Специальный аудит организации был проведён 11-12 декабря 2018 года, и результаты были признаны удовлетворительными. Тем не менее, база данных Московской лаборатории не была передана в оговоренный срок до 31 декабря», - говорится в заявлении пресс-службы WADA.

Также в агентстве отметили, что российские власти активно сотрудничали с WADA и помогли экспертам организации получить всю необходимую информацию из базы данных Московской лаборатории.

«После подтверждения подлинности проб WADA передаст их в соответствующие международные спортивные федерации для дальнейших разбирательств», - отметили в агентстве.

Как сообщал УНИАН, шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон резко раскритиковал руководство WADA, которое не спешило с отстранением России от соревнований.