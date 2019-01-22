Определились первые полуфинальные пары теннисного Australian Open

Надаль и Ципрас сыграют у мужчин, Коллинз и Квитова - у женщин.

На первом теннисном турнире года из серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии, определились по одной полуфинальной паре в мужском и женском одиночных разрядах.

Спортсмен из Греции Стефанос Циципас после сенсационной победы над Роджером Федерером (Швейцария) сегодня не менее неожиданно обыграл Роберто Батисту Агуту из Испании - 3:1 (7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2)), сообщает официальный сайт турнира.

В свою очередь, испанец Рафаэль Надаль не позволил случиться сенсации в поединке с Фрэнсисом Тиафо (США), буквально разгромив оппонента - 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

В полуфинале, который состоится в пятницу, Надаль - безусловный фаворит.

В свою очередь, в четвертьфиналах женского турнира чешка Петра Квитова не оставила никаких шансов Эшли Барти (Австралия) - 2:0 (6:1, 6:4), а американка Дэниэлль Коллинз в трех партиях обыграла Анастасию Павлюченкову (Россия) - 2:1 (2:6, 7:5, 6:1).

Как сообщал УНИАН, в среду состоятся по два других четвертьфинала в мужском и женском одиночном разрядах. День начнется противостоянием украинки Элины Свитолиной и Наоми Осаки (Япония).