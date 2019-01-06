Цуренко из-за травмы в третьем сете проиграла финал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка не сумела выиграть свой первый турнир престижной категории Premier.

В австралийском Брисбене завершился финальный поединок теннисного турнира категории WTA Premier, в котором украинка Леся Цуренко уступила 8-й ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии.

Матч длился более двух часов и завершился трудной победой чешки со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

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Интересно, что первая половина поединка была за украинкой, которая показывала свою лучшую игру и находилась на расстоянии вытянутой руки к победе. При счете 6:4, 5:4 Цуренко должна была подать на матч, но хладнокровие ей изменило, и она уступила несколько геймов подряд.

А в начале третьей партии, при счете 0:1, Леся получила травму, подвернув ногу, и ей понадобился медицинский перерыв. Как следует восстановиться после повреждения Цуренко так и не смогла, проиграв решающий гейм на своей подаче.

Как сообщал УНИАН, призовой фонд турнира в Брисбене составляет 1 миллион долларов.

Для 29-летней Цуренко это был первый выход в финал на турнирах такого уровня.