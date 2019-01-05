Цуренко сыграет с Плишковой в самом большом финале в своей карьере

Леся Цуренко впервые вышла в финал турнира категории WTA Premier.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова стала соперницей украинки Леси Цуренко в финале турнира WTA Premier в Брисбене. Чешская теннисистка одолела в финале Донну Векич из Хорватии со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, за чемпионский титул в Брисбене в финальной игре в воскресенье (начало игры - 09:00 по киевскому времени) поспорят украинка Леся Цуренко и чешка Плишкова. Соперницы встретятся между собой в шестой раз в карьере. На данный момент Плишкова ведет в личных противостояниях 3:2 и, в придачу к этому, она уже побеждала на турнире в Брисбене – в 2017 году, сообщает Xsport.

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Интересно, что следующий матч теннисистки также проведут между собой, поскольку по результатам жеребьевки встретятся в первом раунде турнира серии Premier в Сиднее.

Леся Цуренко впервые в своей карьере вышла в финал престижной серии WTA Premier. На ее счету четыре победы на соревнованиях рангом ниже - WTA International: в 2015 году титул в Стамбуле, в 2016-м - в Гуанчжоу, в 2017-м и 2018 годах - трофеи в Акапулько.