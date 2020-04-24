Экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры

По словам футболиста, он хотел бы провести прощальный матч в Харькове, но признался, что скорее всего его не будет.

Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич заявил, что завершает карьеру футболиста.

По его словам, он хотел бы провести прощальный матч в Харькове, но признался, что скорее всего его не будет, передает tribuna.com.

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"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях. Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере", - сказал Девич.

Напомним, Девич на протяжении девяти лет выступал за украинские команды - "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". Суммарно он провел 272 поединка в их составе, отметившись 104 мячами. Также в активе форварда 35 матчей и 7 голов за сборную Украины.

Напомним, в январе этого года украинский нападающий сербского происхождения Марко Девич подписал контракт с азербайджанским "Сабахом".