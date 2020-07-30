Итальянский клуб готовит трансфер Месси с космической зарплатой: СМИ назвали сумму
Итальянский "Интер" в следующем году планирует подписать форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, миланский клуб намерен заполучить звезду в статусе свободного агента - контракт аргентинца в "Барсой" истекает летом 2021 года.
"Интер" готов предложить Месси контракт на четыре года, за которые он получит 260 миллионов евро. После вычета налогов зарплата форварда составит 50 миллионов в год - это больше, чем у Криштиану Роналду в "Ювентусе".
Месси может покинуть "Барселону", так как 33-летнего футболиста не устраивают действия руководства клуба, а также постоянные скандалы вокруг команды.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провел 33 матча, забил 25 голов и отдал 23 результативные передачи.
УНИАН ранее публиковал итоги сезона в испанской Ла Лиге.
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