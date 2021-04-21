Решающий матч турнира перенесен на один день.

Финальный матч розыгрыша Кубка Украины 2020-2021 состоится 13 мая.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

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Изначально финал был запланирован на 12 мая, однако исполком УАФ принял решение перенести решающий матч в связи с изменениями в календаре УПЛ.

Исполком УАФ утвердил, что матчи последнего тура УПЛ будут сыграны 9 мая (базовая дата).

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии. "Шахтер" не сумел пробиться в полуфинал, сенсационно проиграв "Агробизнесу".

В полуфиналах играют "Агробизнес" - "Динамо" и "Александрия" - "Заря".

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится в Тернополе на "Стадионе имени Романа Шухевича".

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

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Автор: Антон Дударь