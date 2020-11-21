Киевляне обыграли "Ингулец" в матче 10-го тура.

Киевское "Динамо" в десятом туре УПЛ играло в Кропивницком с новичком элитного дивизиона "Ингульцом".

Динамовцы проводили матч без 15 игроков, которые выбыли из-за коронавируса или травм.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Свой первый гол в сезоне забил Денис Гармаш.

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На 30-й минуте "Ингулец" отправил мяч в сетку ворот "Динамо", однако гол Александра Козака был отменен после видеоповтора из-за офсайда.

На 80-й минуте Николай Шапаренко дальним ударом удвоил преимущество киевлян.

В компенсированное время еще один гол "Ингульца" был отменен из-за офсайда.

"Динамо" набрало 23 очка и продолжает лидировать в УПЛ. У "Ингульца" - 7 очков и одиннадцатое место.

"Ингулец" - "Динамо" - 0:2

Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

"Ингулец": Шуст, Балан, Павлов, Семенко, Квасный, Коваленко (Белоцерковец, 76), Запорожец, Козак (Плохотнюк, 88), Бартулович (Шишка, 84), Янаков, Сичинава

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шепелев, Гармаш (Белуцэ, 90+1), Буяльский, Шапаренко, Де Пена (Цитаишвили, 82), Супряга (Вербич, 63)

Предупреждения: Семенко, Козак, Балан - Гармаш, Кендзера, Забарный

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

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Автор: Антон Дударь