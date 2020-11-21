Киевское "Динамо" в десятом туре УПЛ играло в Кропивницком с новичком элитного дивизиона "Ингульцом".
Динамовцы проводили матч без 15 игроков, которые выбыли из-за коронавируса или травм.
Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Свой первый гол в сезоне забил Денис Гармаш.
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На 30-й минуте "Ингулец" отправил мяч в сетку ворот "Динамо", однако гол Александра Козака был отменен после видеоповтора из-за офсайда.
На 80-й минуте Николай Шапаренко дальним ударом удвоил преимущество киевлян.
В компенсированное время еще один гол "Ингульца" был отменен из-за офсайда.
"Динамо" набрало 23 очка и продолжает лидировать в УПЛ. У "Ингульца" - 7 очков и одиннадцатое место.
"Ингулец" - "Динамо" - 0:2
Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80
"Ингулец": Шуст, Балан, Павлов, Семенко, Квасный, Коваленко (Белоцерковец, 76), Запорожец, Козак (Плохотнюк, 88), Бартулович (Шишка, 84), Янаков, Сичинава
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шепелев, Гармаш (Белуцэ, 90+1), Буяльский, Шапаренко, Де Пена (Цитаишвили, 82), Супряга (Вербич, 63)
Предупреждения: Семенко, Козак, Балан - Гармаш, Кендзера, Забарный
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