ФК Мариуполь покинули три лидера команды

Клуб не стал продлевать контракт с ветеранами.

ФК "Мариуполь" объявил об уходе из клуба сразу троих футболистов. Команду покинули защитник Сергей Яворский, полузащитник Валерий Федорчук и нападающий Руслан Фомин.

Как сообщает официальный сайт клуба, контрактные соглашения этих футболистов истекли, и стороны приняли решение не продлевать их.

Яворский дебютировал за азовцев еще в 2007 году и с перерывами выступал до августа 2020 года, проведя в клубе десять сезонов. На счету 31-летнего защитника 228 матчей и 8 голов.

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Федорчук защищал цвета мариупольского клуба на протяжении двух сезонов. 31-летний полузащитник провел в общей сложности 54 матча, в которых отличился 4 раза.

34-летний Фомин выступал за "Мариуполь" с 2011 года с перерывами. Всего на его счету 39 голов в 139 матчах за клуб.

Напомним, в УПЛ "Мариуполь" финишировал на восьмом месте, после чего не сумел пробиться в Лигу Европы через плей-офф, уступив "Колосу".

Как сообщал УНИАН, ранее "Мариуполь" также покинул главный тренер команды Александр Бабич.

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