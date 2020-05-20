Евро-2020: город, в котором будет играть сборная Украины, готов принять турнир через год

Бухарест официально подтвердил готовность принимать матчи чемпионата Европы.

Бухарест подтвердил, что сможет принять матчи Евро-2020 в следующем году.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение министерства спорта Румынии.

"Федерация футбола Румынии предоставила УЕФА гарантийное письмо, необходимое для подтверждения возможности проведения чемпионата Европы по футболу. Таким образом, Румыния официально подтвердила свою приверженность организации этого важного спортивного мероприятия", - говорится в сообщении министерства спорта страны.

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Напомним, сборная Украины проведет два матча группового этапа Евро-2020 в Бухаресте. Кроме того, украинская сборная планирует базироваться в столице Румынии. Еще один поединок "желто-синие" сыграют в Амстердаме.

На данный момент официально не подтвердили свою готовность принимать матчи Евро-2020 в следующем году только три города: Будапешт, Рим и Лондон.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы перенесли на 2021 год - он пройдет с 11 июня по 11 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА перенес заседание исполкома организации из-за проблем с "некоторыми аренами Евро-2020".