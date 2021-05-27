Давид Де Хеа не может отразить пенальти с 23 апреля 2016 года.

Вратарь сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа стал главным неудачником финала Лиги Европы, где испанский "Вильярреал" обыграл вице-чемпионов Англии.

Голкипер "красных дьяволов" последний раз парировал пенальти еще в далеком 2016 году. За этот период он уже пропустил 36 пенальти подряд. В финальном поединке против "Вильярреала" Де Хеа пропустил все удары соперника в послематчевой серии пенальти, а свой удар "смазал", став единственным из 22-х футболистов кто не попал в ворота.

Об этом сообщает Whoscored.

Интересным "артефактом" после матча поделился журналист Анджело Манджианте в своем Twitter.

Эту шпаргалку, очевидно, для Де Хеа подготовил тренерский штаб, однако звездного вратаря она не спасла от позора.

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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": итоги финала

"Вильярреал" впервые в истории выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы. Испанский клуб впервые играл в финале. "Вильярреал" стал шестым клубом в истории, который прошел всю турнирную сетку до финала ЛЕ без поражений.

"МЮ" во второй раз играл в финале Лиги Европы и не смог выиграть еще один трофей. Уле-Гуннар Сульшер не смог выиграть свой первый титул у руля "МЮ".

Благодаря победе в финале ЛЕ "Вильярреал" завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Ереми Пино в возрасте 18 лет и 218 дней стал самым молодым испанцем, сыгравшим в финале одного из главных еврокубковых турниров. Он побил рекорд Икера Касильяса (19 лет и 4 дня в финале ЛЧ в 2000 году).

Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который смог аж четыре раза завоевать победу в Лиге Европы.

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Автор: Артем Будрин